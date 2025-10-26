Elezioni 5 Stelle | chi ha vinto e cosa succede ora

Conclusa la votazione del presidente del Movimento 5 Stelle. Il voto si è svolto sulla piattaforma indicata dal Movimento e scandita da un avviso di convocazione per il periodo 23–26 ottobre. La pagina ufficiale dedicata alle votazioni online ricorda inoltre che lo strumento di voto è SkyVote, con link personalizzato inviato agli aventi diritto via e-mail. La cornice procedurale è stata definita con un preavviso pubblico e con le consuete istruzioni agli iscritti per l’accesso e la verifica dell’identità. Con una consultazione in rete durata quattro giorni e chiusa alle 18 di domenica 26 ottobre, Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

