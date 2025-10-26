Electro System si sposta a Lugo In 34 rischiano il trasferimento
Doccia fredda per i dipendenti della Electro System. La storica azienda cittadina, specializzata in sistemi elettronici e punto di riferimento per il territorio da decenni, ha annunciato lo spostamento della sede produttiva a Lugo, coinvolgendo 34 lavoratori chiamati a trasferirsi insieme all’attività che ha oggi sede in via Nenni, nella zona industriale imolese. La decisione, comunicata in modo unilaterale dalla nuova proprietà, il fondo Ibla Capital, che ha acquisito l’azienda nei mesi scorsi ed è già titolare della Bwr Power Systems di Lugo, ha aperto immediatamente un nuovo fronte di tensione sindacale già caldissimo dopo i casi Tracmec (Mordano) ed Enetronica Santerno (Castel Guelfo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
