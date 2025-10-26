El Alamein la tomba degli eroi italiani

«Alle 20 e 45 () la linea nemica s'è accesa di guizzi fiammeggianti che (.) hanno formato una sola barriera incandescente (.) sopra le nostre postazioni brillano a migliaia le vampate rosse delle granate in arrivo». Nei suoi libri Paolo Caccia Dominioni, testimone e cronista della battaglia di El Alamein ricorda così il diluvio di bombe che il 23 ottobre 1942 dà il via all'assalto alleato. In due settimane l'offensiva annienterà le forze italo-tedesche schierate sulla prima linea disegnata tra la cittadina egiziana di El Alamein a nord e l'impenetrabile depressione di Qattara, 60 chilometri di deserto a sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - El Alamein, la tomba degli eroi italiani

