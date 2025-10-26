Ekipe Orizzonte sconfitta ai rigori contro Sabadell

L’Ekipe Orizzonte sfiora la grande impresa, cedendo solo dopo i tiri di rigore per 14-12 contro le spagnole del Sabadell nella prima giornata del girone B di Champions League, davanti al pubblico amico della piscina di Nesima.La squadra catanese parte male, andando sotto 4-1 a fine primo tempo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

