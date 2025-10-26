È la gara forse più prestigiosa di questi sedicesimi di finale di DFB Pokal con l’Eintracht Francoforte di Toppmoeller che affronta in casa il Borussia Dortmund di Kovac. Ritorno al sorriso per gli Adler che battono il St. Pauli in casa con il più classico dei risultati e tornano alla vittoria dopo quasi un mese di astinenza. Dato positivo anche il fatto di non aver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (martedì 28 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Al “Deutsche Bank Park” partita bloccata