Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund martedì 28 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Al Deutsche Bank Park partita bloccata
È la gara forse più prestigiosa di questi sedicesimi di finale di DFB Pokal con l'Eintracht Francoforte di Toppmoeller che affronta in casa il Borussia Dortmund di Kovac. Ritorno al sorriso per gli Adler che battono il St. Pauli in casa con il più classico dei risultati e tornano alla vittoria dopo quasi un mese di astinenza. Dato positivo anche il fatto di non aver
Hojlund verso la convocazione contro il Lecce, ma partirà dalla panchina (Repubblica) Il Napoli avrà dopo due match decisivi contro Como ed Eintracht Francoforte. Ancora in dubbio Rrahmani. A centrocampo, entrerà nelle rotazioni Vergara. https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook
EINTRACHT FRANCOFORTE - Reschke dopo il no della UEFA al campo neutro: "Inaccettabile l'esclusione per decisione delle autorità" https://ift.tt/i7SsInO - X Vai su X
Dortmund all'ultimo respiro: Beier scardina il Colonia al 96', BVB terzo in Bundesliga - Il Borussia Dortmund vince ancora dopo il successo ottenuto in Champions contro il Copenhagen: 1- Da tuttomercatoweb.com
Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte su Doan: "Sto pensando al mio futuro" - Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte sarebbero in lizza per l'esterno giapponese del Friburgo Ritsu Doan, grande protagonista della ottima stagione dei Breisgau- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Bundesliga: Eintracht ko contro l'Union Berlino, Adeyemi premia il Borussia Dortmund - Uno scatenato Burke regala tre punti importanti all'Union Berlino, realizzando un'incredibile tripletta in casa dell'Eintracht Francoforte, punito in apertura dalla rete di Ansah. Secondo corrieredellosport.it