Economia e commercio il prof Luca Mazzara alla guida del corso che ha contribuito a fondare | Formazione solida e visione per il futuro

Forlitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Luca Mazzara, direttore del Master in City management, il più longevo in Italia, è stato eletto coordinatore del corso di laurea in Economia e commercio per il prossimo triennio. Il suo obiettivo è rilanciare e sviluppare ulteriormente il corso che aveva contribuito a fondare nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Camera di Commercio di Napoli, Fiola denuncia De Luca - Una lotta aspra, che si sta consumando a colpi di carte bollate ed esposti presentati agli organi competenti. Come scrive ilmattino.it

Economia: Cciaa,+14% export Lucca-Massa Carrara-Pisa in 2022 - Una cresciuta complessiva del 2,9%, ancora inferiore dell'1% rispetto ai livelli pre- Lo riporta ansa.it

Il prof Di Stasi nuovo preside di Economia - Cambio della guardia alla guida della facoltà di economia ‘Giorgio Fuà’ di Univpm. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Economia Commercio Prof Luca