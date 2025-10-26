#Eccofidenza2025 – L' antica spezieria di San Giovanni a parma

Sabato 8 novembre 2025 – L’ Antica Spezieria di San Giovanni a ParmaVisita guidataParte del complesso abbaziale di San Giovanni Evangelista, l’Antica Spezieria era il luogo della preparazione di farmaci e medicamenti, all’interno della quale oggi è possibile ammirare, oltre a pareti e soffitti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

