Ecco quanto dovresti prendere di pensione in Italia per vivere davvero tranquillo
Le pensioni italiane, a detta di moltissimi anziani, sono insufficienti per fare fronte al costo della vita nel nostro Paese. Ma quanto dovremmo ricevere ogni mese per vivere tranquilli in Italia? Nel 2025 la pensione minima – quella che, purtroppo, riceve la maggior parte dei pensionati e che si ottiene con circa 20 anni di lavoro – ammonta a 616,67 euro al mese. Nel 2026, in base a quanto emerge dalla bozza della Manovra di Bilancio, gli assegni dovrebbero aumentare di 3,74 euro arrivando a poco più di 620 euro al mese. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
La tua voce ti sta mandando dei segnali che non dovresti ignorare. Ci sono 4 motivi cruciali per cui dovresti prendere in considerazione una visita specialistica... Sapevi che anche un piccolo fastidio può nascondere qualcosa di serio? Scopri in questo reel q - facebook.com Vai su Facebook
Esiste una pensione part time da prendere mentre si lavora a orario ridotto? - Ecco come funzionerebbe la pensione part time con orario ridotto di lavoro e pensione in quota presa fino ai 67 anni. Segnala investireoggi.it
Addio pensioni in Italia, ecco 3 paesi dove dovresti andare - Stanchi di conti che non tornano e tasse sempre più alte in Italia? Da money.it
Pensioni, se mensilmente non percepisci almeno questo importo sei seriamente a rischio povertà – cellulari.it - Molte persone sono seriamente a rischio povertà: ecco secondo gli esperti quanto dovresti percepire almeno di pensione per non esserlo. Riporta cellulari.it