Ecco quanto dovresti prendere di pensione in Italia per vivere davvero tranquillo

Cityrumors.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pensioni italiane, a detta di moltissimi anziani, sono insufficienti per fare fronte al costo della vita nel nostro Paese. Ma quanto dovremmo ricevere ogni mese per vivere tranquilli in Italia? Nel 2025 la pensione minima – quella che, purtroppo, riceve la maggior parte dei pensionati e che si ottiene con circa 20 anni di lavoro – ammonta a 616,67 euro al mese. Nel 2026, in base a quanto emerge dalla bozza della Manovra di Bilancio, gli assegni dovrebbero aumentare di 3,74 euro arrivando a poco più di 620 euro al mese. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

ecco quanto dovresti prendere di pensione in italia per vivere davvero tranquillo

© Cityrumors.it - Ecco quanto dovresti prendere di pensione in Italia per vivere davvero tranquillo

Argomenti simili trattati di recente

Esiste una pensione part time da prendere mentre si lavora a orario ridotto? - Ecco come funzionerebbe la pensione part time con orario ridotto di lavoro e pensione in quota presa fino ai 67 anni. Segnala investireoggi.it

dovresti prendere pensione italiaAddio pensioni in Italia, ecco 3 paesi dove dovresti andare - Stanchi di conti che non tornano e tasse sempre più alte in Italia? Da money.it

dovresti prendere pensione italiaPensioni, se mensilmente non percepisci almeno questo importo sei seriamente a rischio povertà – cellulari.it - Molte persone sono seriamente a rischio povertà: ecco secondo gli esperti quanto dovresti percepire almeno di pensione per non esserlo. Riporta cellulari.it

Cerca Video su questo argomento: Dovresti Prendere Pensione Italia