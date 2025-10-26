Ecco perché pagheremo nella Tari i troppi abiti usati

Roma, 26 ottobre 2025 - Abiti usati, una marea. Cosa ci aspetta? “Oggi il materiale si vende a 100-150 euro a tonnellata, quindi meno del costo della raccolta. Per i prossimi 12 mesi come minimo questa differenza di costi sarà pagata dalle collettività attraverso la Tari. Parliamo di centesimi, una cifra simbolica. Quando entreranno in campo i consorzi, si stringeranno accordi con l’Anci, l’unione dei Comuni. E si definirà la quota che i produttori gireranno alle amministrazioni per compensare questo delta”. La previsione è di Andrea Fluttero, presidente Unirau (Unione Imprese Raccolta Riuso e Riciclo Abbigliamento Usato). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

