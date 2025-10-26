Ecco la musica di Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty
“VxL Highlights 2025 – Diamo voce ai diritti” è la nuova raccolta musicale di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, lo storico festival che unisce musica e diritti umani. Quest’anno il format si rinnova: le canzoni degli artisti che hanno partecipato alla 28ª edizione del festival saranno trasmesse ogni martedì, dal 28 ottobre, all’interno di “Volume”, il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, e poi disponibili in podcast sul sito della radio. Le parole degli artisti si alterneranno ai loro brani ispirati ai diritti umani e ai temi del festival. Quattordici artisti per quattordici canzoni che hanno segnato l’edizione 2025: una tracklist ricca e diversificata che attraversa generi musicali differenti, legata dal filo conduttore dei valori universali di libertà, uguaglianza e giustizia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UNA RACCOLTA CON I PROTAGONISTI DELL’ULTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL ‘VOCI PER LA LIBERTÀ – UNA CANZONE PER AMNESTY’ “VxL Highlights 2025 – Diamo voce ai diritti” è la nuova raccolta musicale di Voci per la Libertà – Una canzone per - facebook.com Vai su Facebook
Musica e voci per la pace - Pieno successo, nel giorno di Santo Stefano al teatro di Guastalla, per il tradizionale concerto di Natale proposto dal locale corpo filarmonico Bonafini diretto da Cristiano Boschesi, a cui si è ... ilrestodelcarlino.it scrive
«Voci e musica dell’Appennino» progetto unico per tre Comuni - Tre Comuni uniti nel segno del rilancio turistico attraverso anche le musiche popolari che hanno contraddistinto la fascia appenninica dell'alto Oltrepo. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Festival. Voci per la libertà, in scena musica e diritti - E’ quello che sta succedendo da una settimana a Rovigo, che ospita la prima Settimana dei diritti umani, un grande festival multidisciplinare capitanato dall’Associazione Voci per la libertà, che ha ... Scrive avvenire.it