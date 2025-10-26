Ecco la musica di Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty

“VxL Highlights 2025 – Diamo voce ai diritti” è la nuova raccolta musicale di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, lo storico festival che unisce musica e diritti umani. Quest’anno il format si rinnova: le canzoni degli artisti che hanno partecipato alla 28ª edizione del festival saranno trasmesse ogni martedì, dal 28 ottobre, all’interno di “Volume”, il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, e poi disponibili in podcast sul sito della radio. Le parole degli artisti si alterneranno ai loro brani ispirati ai diritti umani e ai temi del festival. Quattordici artisti per quattordici canzoni che hanno segnato l’edizione 2025: una tracklist ricca e diversificata che attraversa generi musicali differenti, legata dal filo conduttore dei valori universali di libertà, uguaglianza e giustizia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

