Ecco il nuovo spazio per detenuti e associazioni che lavorano in carcere

In via Ferrarese è stato inaugurato Qubo7. Si tratta della nuova sede del Coordinamento carcere del Navile, che ha l’obiettivo di diventare la casa delle associazioni che lavorano nei penitenziari ma anche un laboratorio per le attività dei detenuti.Come spiega l’agenzia Dire, il nome è già un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Coordinamento carcere Navile: "Un nuovo spazio per i detenuti" - Si chiama QuBo7 perché l’obiettivo è quello di "rendere il carcere il settimo quartiere di Bologna ". Come scrive msn.com

"Un nuovo spazio verde per la comunità" - Inaugurato a Camerino lo "Spazio verde per il Quartiere delle Associazioni", un progetto promosso dall’associazione IoNonCrollo Odv e realizzato grazie al sostegno di Banca Macerata, che ha effettuato ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Carcere di Poggioreale, ora nuovo cortile: «Detenuti da tutelare» - Ha mangiato la pizza con i detenuti che la preparano ogni giorno, ha fatto visita al reparto dei nuovi giunti e ha toccato con mano la realtà di un carcere che, a dispetto delle criticità, cerca di ... Lo riporta ilmattino.it