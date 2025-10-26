Ecco il nuovo spazio per detenuti e associazioni che lavorano in carcere

Bolognatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Ferrarese è stato inaugurato Qubo7. Si tratta della nuova sede del Coordinamento carcere del Navile, che ha l’obiettivo di diventare la casa delle associazioni che lavorano nei penitenziari ma anche un laboratorio per le attività dei detenuti.Come spiega l’agenzia Dire, il nome è già un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

