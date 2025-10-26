Oggi, alle 14.30, al "Nardini", è di scena l’ormai storico derby delle Apuane tra i gialloblu allenati da Gigi Grassi e la Massese guidata da Davide Marselli. Lo scorso anno garfagnini e bianconeri si divisero i sei punti in palio, con vittoria del Castelnuovo in trasferta (con gol di Gigi Grassi, oggi trainer in panchina) e al ritorno "vendetta" degli apuani per 3-0 (con gol di Buffa, Ferrara e Bertipagani). Questo pomeriggio le due squadre hanno bisogno ambedue di punti e, sicuramente, la partita sarà indirizzata proprio a quest’aspetto, a discapito, magari, del bel gioco. Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte: il Castelnuovo dal derby di Lucca e la Massese da quello interno con il Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A"