Eccellenza - Girone A
Oggi, alle 14.30, al "Nardini", è di scena l’ormai storico derby delle Apuane tra i gialloblu allenati da Gigi Grassi e la Massese guidata da Davide Marselli. Lo scorso anno garfagnini e bianconeri si divisero i sei punti in palio, con vittoria del Castelnuovo in trasferta (con gol di Gigi Grassi, oggi trainer in panchina) e al ritorno "vendetta" degli apuani per 3-0 (con gol di Buffa, Ferrara e Bertipagani). Questo pomeriggio le due squadre hanno bisogno ambedue di punti e, sicuramente, la partita sarà indirizzata proprio a quest’aspetto, a discapito, magari, del bel gioco. Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte: il Castelnuovo dal derby di Lucca e la Massese da quello interno con il Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Campionato di Eccellenza - Girone A 9a giornata Pomigliano vs Gladiator Sabato 25 ottobre Stadio Gobbato - Pomigliano d'Arco (NA) Ore 15:00 - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza: impegni delicati per baldaccio e castiglionese. Sansovino e Sangio vanno all’attacco - Occhi puntati in casa della Sansovino di Chini che ha dimostrato di essere in salute come non mai risalendo la classific ... Secondo msn.com
Eccellenza - Girone "A" - 30, al "Nardini", è di scena l’ormai storico derby delle Apuane tra i gialloblu allenati da Gigi Grassi e la Massese guidata da Davide Marselli. Segnala sport.quotidiano.net
Eccellenza B: esame centallese per Merlo, attesa per Cuneo-Pro Dronero - Eccellenza B: esame centallese per mister Merlo e per l'Alessandria, attesa per Cuneo- Scrive ideawebtv.it