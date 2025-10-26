Eccellenza - Girone A

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alle 14.30, al "Nardini", è di scena l’ormai storico derby delle Apuane tra i gialloblu allenati da Gigi Grassi e la Massese guidata da Davide Marselli. Lo scorso anno garfagnini e bianconeri si divisero i sei punti in palio, con vittoria del Castelnuovo in trasferta (con gol di Gigi Grassi, oggi trainer in panchina) e al ritorno "vendetta" degli apuani per 3-0 (con gol di Buffa, Ferrara e Bertipagani). Questo pomeriggio le due squadre hanno bisogno ambedue di punti e, sicuramente, la partita sarà indirizzata proprio a quest’aspetto, a discapito, magari, del bel gioco. Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte: il Castelnuovo dal derby di Lucca e la Massese da quello interno con il Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza girone a

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Eccellenza: impegni delicati per baldaccio e castiglionese. Sansovino e Sangio vanno all’attacco - Occhi puntati in casa della Sansovino di Chini che ha dimostrato di essere in salute come non mai risalendo la classific ... Secondo msn.com

Eccellenza - Girone "A" - 30, al "Nardini", è di scena l’ormai storico derby delle Apuane tra i gialloblu allenati da Gigi Grassi e la Massese guidata da Davide Marselli. Segnala sport.quotidiano.net

eccellenza gironeEccellenza B: esame centallese per Merlo, attesa per Cuneo-Pro Dronero - Eccellenza B: esame centallese per mister Merlo e per l'Alessandria, attesa per Cuneo- Scrive ideawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Girone