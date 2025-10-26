EA FC 26 SBC Aggiornamento Eroi Base Max 88 Lista Carte E Soluzioni
La SBC Aggiornamento Eroi Base Max 88 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all'area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Aggiornamento Eroi Base Max 88 al minor prezzo possibile entro 7 giorni a partire da oggi. Completa questa sfida per ottenere un pacchetto contenente 1 oggetto Eroi base con valutazione 88 o inferiore non scambiabile.
Festeggia la Stagione della Paura in EA SPORTS FC 26 con Ultimate Scream! (Ecco il Team 1,gli Upgrade e cosa ci aspetta) - Torna uno dei contenuti preferiti dai fan: la promozione Ultimate Scream risorge in EA SPORTS FC™ 26! Segnala imiglioridififa.com
FC 26 SBC Ultimate Scream: Phil Foden – Il Trequartista Inglese con 91 DRI! - È stata rilasciata la SBC di Phil Foden, l'astro nascente del Manchester City, nella promozione Ultimate Scream! Da imiglioridififa.com
FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App) - Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... Come scrive atomheartmagazine.com