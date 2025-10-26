EA FC 26 Prediction TOTW 7 Lista Candidati Alla Settima Squadra Della Settimana
La prediction del TOTW 7 atteso per mercoledi 29 Ottobre è disponibile. Electronic Arts abitualmente ogni mercoledi rilascia le carte del Team Of The Week. Le carte speciali in questione saranno disponibili per un periodo limitato nei pacchetti della modalità Ultimate Team di EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Il TOTW è una delle promo più longeve ed amate dai fan della community che giocano prevalentemente alla modalità Ultimate Team. Questa squadra celebra le prestazioni che vengono fornite dai giocatori del calcio reale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
