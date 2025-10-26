EA FC 26 Evoluzione L’Ascesa Dalla Tomba Elenco Giocatori Ed Obiettivi
L’ evoluzione L’Ascesa Dalla Tomba è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 9 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione L’Ascesa Dalla Tomba. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
News recenti che potrebbero piacerti
Festeggia la Stagione della Paura in EA SPORTS FC 26 con Ultimate Scream! (Ecco il Team 1,gli Upgrade e cosa ci aspetta) - Torna uno dei contenuti preferiti dai fan: la promozione Ultimate Scream risorge in EA SPORTS FC™ 26! Come scrive imiglioridififa.com
EA Sports FC 26: come giocare con gli amici e gestire il crossplay - In EA Sports FC 26, l’esperienza di gioco raggiunge il suo massimo quando condivisa. Scrive stadiosport.it
EA Sports FC 26 ha ricevuto l'update 1.1.1, vediamo le novità applicate - 1, che comporta soprattutto alcune correzioni e alcune specifiche relative a problemi di stabilità introdotti dall'update precedente. Si legge su multiplayer.it