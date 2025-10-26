E’ una Mens Sana straripante! Trionfo totale Grantorino dura solo dieci minuti e poi crolla
GRANTORINO 74 MENS SANA 110 GRANTORINO: Battaglio 5, Ficetti 4, Dertaina, Pizzaia 10, Bossola 4, Losito 12, Fracasso 10, Mancino 8, Milone 10, Grillo 1, Barla 4, Obaseki 6. Allenatore Comazzi. MENS SANA: Belli 11, Pannini 3, Perin 7, Calviani 2, Cerchiaro 7, Yarbanga 18, Pucci 11, Moretti 2, Nepi 24, Prosek 15, Jokic 10. Allenatore Vecchi. Parziali: 26-28, 40-59, 49-83. SALUZZO – Larghissima e convincente vittoria della Mens Sana che a Saluzzo, in provincia di Cuneo, liquida la pratica Grantorino Basketball Draft dominando letteralmente la sfida dopo i primi dieci minuti equilibrati. I giovani torinesi infatti nei primi minuti erano partiti molto bene sorprendendo una Note di Siena forse ancora sul pullman per il lungo viaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
