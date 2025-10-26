È un Carpi irriconoscibile Debacle in soli 24 minuti
Carpi o Gubbio 3 (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (1’st Lombardi), Rossini; Cecotti (38’st Pitti), Figoli, Rosetti (1’st Amayah), Rigo (1’st Tcheuna); Stanzani, Arcopinto (1’st Mahrani); Cortesi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Visani, Pietra, Sall. All. Cassani GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini (25’st Baroncelli), Di Bitonto (26’pt Fazzi); Zallu, Carraro, Djankpata (38’st Costa), Tentardini (25’st Podda); Saber; Minta, La Mantia (25’st Ghirardello). A disp. Krapikas, Tomasella, Conti, Niang, Di Massimo, Mancini. All. Di Carlo Arbitro: Kovacevic di Arco Riva Reti: 6’ Carraro, 14’ La Mantia, 22’st Djankpata Note: spettatori 750 totali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net