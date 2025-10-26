E' un Arezzo duro a morire A Terni un' altra rimonta gli amaranto restano in vetta

Arezzonotizie.it | 26 ott 2025

Resilienza amarantoL’Arezzo torna da Terni con un pareggio che ha le sembianze della solidità, al termine di una gara che si è rivelata più difficile di quella di Ravenna, contro un avversario in salute e in uno stadio senza tifosi amaranto per il discutibile divieto imposto dalla prefettura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

