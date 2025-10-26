E’ ufficiale | il personaggio più amato di Stranger Things non tornerà nella quinta stagione
Quando Stranger Things tornerà su Netflix con la sua attesissima quinta e ultima stagione, i fan dovranno dire addio a uno dei personaggi più amati della serie. Dai trailer si è già capito che il cast originale della prima stagione sarà tutto presente, pronto a combattere per salvare Hawkins dalle forze oscure e dalle minacce del governo. Tra i protagonisti ritroveremo Undici (Millie Bobby Brown), il suo padre adottivo Jim Hopper (David Harbour) e il resto del gruppo. Tuttavia, il pubblico sperava di rivedere anche Eddie Munson, introdotto nella quarta stagione e diventato in poco tempo un vero idolo dei fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
