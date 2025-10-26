È tempo di aprire la Chiesa al ministero femminile – di José Carlos Enríquez Díaz

Lifeandnews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Perché temere l’uguaglianza quando lo Spirito parla anche attraverso le donne?» chiede Enríquez Díaz. Una riflessione teologica intensa e testimoniale sul coraggio di aprire la Chiesa al ministero femminile, in nome della giustizia e del Vangelo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

200 tempo di aprire la chiesa al ministero femminile 8211 di jos233 carlos enr237quez d237az

© Lifeandnews.it - È tempo di aprire la Chiesa al ministero femminile – di José Carlos Enríquez Díaz

Altri contenuti sullo stesso argomento

Leggere e meditare Agostino nel tempo presente - Perché continuare a nutrire le nostre menti e i nostri cuori con le opere di sant’Agostino in questo XXI secolo? Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Tempo Aprire Chiesa