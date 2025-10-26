È putiniana non doveva gareggiare | bufera su Angelina Melnikova stella dei mondiali di ginnastica video

Si chiama Angelina Melnikova, è una delle stelle dei mondiali di ginnastica artistica, in corso a Giacarta ed è anche al centro delle polemiche per le sue simpatie putiniane. La talentuosa campionessa russa vanta un curriculum straordinario: campionessa olimpica a Tokyo 2020, campionessa mondiale all-around nel 2021, un argento con la squadra alle Olimpiadi di Rio 2016 e due bronzi a Tokyo 2020, oltre a sette medaglie ai Campionati del mondo. Dopo più di tre anni d’assenza, per il bando imposto agli atleti russi e bielorussi dopo l’invasione dell’Ucraina, Melnikova ha fatto un trionfale ritorno sulla scena mondiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

