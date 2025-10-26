È pensieroso questa volta Saverio | tra Arianna e l' omicidio di uno chef Stasera in tv c' è la seconda puntata di Màkari 4

Nella magnifica cornice mozzafiato della Sicilia tornano le avventure dello scrittore di gialli Saverio Lamanna, tratte dalle opere di Gaetano Savatteri. Come sempre in Màkari, Saverio, spalleggiato dal simpaticissimo Piccionello, non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia. Come fa anche stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove sono a disposizione on demand anche le tre stagioni precedenti, che hanno per protagonista Claudio Gioè. Questa seconda puntata della quarta stagione si intitola Le stelle non vogliono saperne. 🔗 Leggi su Amica.it

