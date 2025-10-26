È morto Rupert Sciamenna volto dei film e degli sketch di Maccio Capatonda | l' annuncio del comico teatino
È morto Rupert Sciamenna, al secolo Franco Mari, attore e comico italiano volto degli sketch e di due film del comico e regista teatino Maccio Capatonda. Ad annunciarne la scomparsa sui social sono stati proprio Marcello Macchia e Luigi Luciano, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Herbert. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
