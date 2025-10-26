È morto Franco Mari in arte Rupert Sciamenna
È morto a 83 anni l’attore e comico Franco Mari, noto per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. L’attore milanese si è spento nella giornata di sabato 25 ottobre.L’addio di Herbert Ballerina e Maccio Capatonda"Purtroppo il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
