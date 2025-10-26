È il gran giorno della 39ª Maratona di Venezia

Veneziatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si corre oggi, domenica 26 ottobre, la 39ª Wizz Air Venicemarathon sulle tre distanze della maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Un'edizione dedicata alla storica figura di Giacomo Casanova, di cui quest’anno ricorrono i 300 anni dalla nascita, e che segna il nuovo record di 20.500 iscritti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 200 Gran Giorno 39170