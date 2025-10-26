È il gran giorno della 39ª Maratona di Venezia
Si corre oggi, domenica 26 ottobre, la 39ª Wizz Air Venicemarathon sulle tre distanze della maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Un'edizione dedicata alla storica figura di Giacomo Casanova, di cui quest’anno ricorrono i 300 anni dalla nascita, e che segna il nuovo record di 20.500 iscritti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi è il gran giorno! Siamo a Parigi, nella sede dell’UNESCO, pronti a servire la cena ai delegati internazionali per l’evento “Work Inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”. Un appuntamento che celebra l’inclusione nel mondo del lavoro e la straor - facebook.com Vai su Facebook