È il bomber che manca | così Zirkzee torna in Serie A

Zirkzee pronto a rilanciarsi in Serie A: dopo l’esperienza allo United, il club italiano punta sul fiuto per i goal dell’ex Bologna Joshua Zirkzee è uno dei nomi che, nelle ultime stagioni di mercato, è rimasto costantemente sul taccuino delle big europee. Dopo la brillante esperienza al Bologna – dove aveva incantato la Serie A attirando l’interesse di diversi club – l’attaccante olandese classe 2001 ha scelto di approdare in Premier League, accettando la proposta del Manchester United. Tuttavia, il suo rendimento in Inghilterra è stato ben diverso da quanto ci si aspettasse. In questa stagione, infatti, Zirkzee ha collezionato appena quattro presenze complessive tra Premier League ed EFL Cup, senza mai trovare la via del gol né fornire assist. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

