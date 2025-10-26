È amaro il sapore di mare Addio all’attore cult del film Il cinema perde Di Francesco

di Luca Amodio Aveva scelto la Valdichiana per il suo buen retiro, in un casolare poco fuori da. Un rifugio discreto tra gli ulivi e il canto delle cicale, dove ritrovare serenità dopo una vita passata tra set, palcoscenici e risate. È lì che Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, aveva deciso di fermarsi, scegliendo la campagna aretina come luogo dell’anima, per vivere in silenzio, lontano dai riflettori. Si è spento a 74 anni all’ospedale San Donato di Arezzo, dove era ricoverato da alcune settimane. Negli ultimi anni aveva dovuto affrontare le conseguenze di un delicato trapianto di fegato, ma lo aveva fatto con la forza di sempre, cercando nella quiete della Valdichiana un nuovo equilibrio dopo una vita intensa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

