Dybala illumina la Roma | vittoria a Reggio Emilia davanti a 5000 tifosi giallorossi

Ci pensa Paulo Dybala a risolvere i problemi offensivi della Roma di Gian Piero Gasperini. Da falso nove, l’argentino firma la vittoria per 1-0 sul Sassuolo, riportando i giallorossi in vetta alla classifica insieme al Napoli di Conte. La prima rete in campionato della Joya è una gemma: destro al volo su ribattuta, nonostante non sia il suo piede naturale. Un gol costruito con la complicità di Bryan Cristante, schierato da trequartista, ruolo che Gasperini gli aveva già cucito addosso ai tempi dell’Atalanta. Il sostegno dei tifosi. Ma la vittoria del Mapei porta anche la firma dei tifosi. In oltre 5000 hanno gremito il settore ospiti, trasformando lo stadio di Reggio Emilia in una piccola Curva Sud. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala illumina la Roma: vittoria a Reggio Emilia davanti a 5000 tifosi giallorossi

