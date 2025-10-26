Dybala fa volare la Roma al primo posto in classifica | vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vince in casa del Sassuolo grazie al gol segnato da Dybala nel primo tempo: il tiro al volo dell'argentino basta ai giallorossi per agganciare il Napoli in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

