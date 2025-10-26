Dybala affonda il Sassuolo la Roma aggancia il Napoli in vetta Il Cagliari riacciuffa il Verona al 92'
Sassuolo-Roma 0-1 RETE: 16' pt Dybala. SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 5.5, Romagna 6 (39' pt Cande 6), Doig 5; Thorstvedt 5 (15' st Vranckx 6), Matic 6, I. Koné 6.5 (36' st Laurienté sv); Berardi 5.5 (15' st Volpato 6), Pinamonti 5.5, Fadera 6.5 (36' st Cheddira sv). In panchina: Turati, Nyarko, Zacchi, Paz, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Grosso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
