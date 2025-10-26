D’Urso flop a Ballando con le stelle Lucarelli | Sei diventata il trash

(Adnkronos) – Serata difficile per Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara nel dance show di Rai 1, non ha convinto la giuria con la sua ultima esibizione insieme al maestro Pasquale La Rocca. E le critiche non si sono fatte attendere. In particolare, Selvaggia Lucarelli ha bocciato la performance: "Io ho . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

