Può essere straziante quando creativi e artisti mettono anima e corpo in un progetto cinematografico, solo per vederlo naufragare al botteghino. A volte questo fallimento è comprensibile, magari perché il film inseguiva una tendenza già morta. Altre volte, invece, il disastro commerciale nasce da interferenze dello studio che snaturano la trama originale, da scelte di marketing sbagliate, dalla concorrenza di altri blockbuster usciti nello stesso periodo, o semplicemente dalla sfortuna. Nella maggior parte dei casi, questi film svaniscono dalla coscienza collettiva. Ma alcuni fortunati trovano una seconda vita.

Dungeons & Dragons, Labyrinth e altri fantasy dimenticati: i flop più disastrosi che oggi sono cult