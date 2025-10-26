Dungeons & Dragons Labyrinth e altri fantasy dimenticati | i flop più disastrosi che oggi sono cult
Può essere straziante quando creativi e artisti mettono anima e corpo in un progetto cinematografico, solo per vederlo naufragare al botteghino. A volte questo fallimento è comprensibile, magari perché il film inseguiva una tendenza già morta. Altre volte, invece, il disastro commerciale nasce da interferenze dello studio che snaturano la trama originale, da scelte di marketing sbagliate, dalla concorrenza di altri blockbuster usciti nello stesso periodo, o semplicemente dalla sfortuna. Nella maggior parte dei casi, questi film svaniscono dalla coscienza collettiva. Ma alcuni fortunati trovano una seconda vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dungeons & Dragons - Dragon Delves: An Adventure Anthology (Alternate Cover) (ENG) (Seconda Scelta) 20% Sconto https://bit.ly/4n1LipR Offerte SETTIMANALI https://bit.ly/3tpxNYU Scopri L'outlet http://bit.ly/FantasiaOutlet #FantàsiaStore #Aff - facebook.com Vai su Facebook
Dungeons &amp; Dragons: le origini di un mito - Giocato da milioni di persone viene citato in serie televisive come The Big Bang Theory, Stranger Things, I Simpson, Futurama, ... Riporta tomshw.it
Dungeons & Dragons causes controversy with rule change over identity - "Races" are now "species" in the beloved game Dungeons & Dragons, which recently marked its 50th anniversary, irking some loyal fans. Lo riporta foxnews.com
Fans slam Dungeons & Dragons for making new ‘woke’ rules at the expense of ‘authenticity’ - “Races” are now “species” in the beloved game Dungeons & Dragons, which recently marked its 50th anniversary, irking some loyal fans. Come scrive nypost.com