Due super atleti brindisini portano a termine l' Ironman Italy di Cervia

Brindisireport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Vito Scarcella ha 57 anni e lavora in Leonardo, dove si occupa di supporto tecnico e logistico agli elicotteri. Luigi Candelise, invece, ne ha 47 ed è un sottufficiale del Battaglione San Marco. I due brindisini qualche settimana fa si sono resi protagonisti di un’impresa memorabile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

