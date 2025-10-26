Due super atleti brindisini portano a termine l' Ironman Italy di Cervia
BRINDISI - Vito Scarcella ha 57 anni e lavora in Leonardo, dove si occupa di supporto tecnico e logistico agli elicotteri. Luigi Candelise, invece, ne ha 47 ed è un sottufficiale del Battaglione San Marco. I due brindisini qualche settimana fa si sono resi protagonisti di un’impresa memorabile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Atletica Quercia, una super staffetta per festeggiare gli 80 anni. Centinaia di atleti di ieri e di oggi allo stadio di Rovereto per celebrare la società gialloverde - facebook.com Vai su Facebook