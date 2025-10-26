Due soli cambi | è un Milan vintage Allegri così la rosa è troppo corta
I cinque assenti hanno messo in difficoltà le rotazioni del tecnico, che dopo il Pisa ha sottolineato la mancanza di opzioni. Ma un gruppo con soli 19 giocatori di movimento è una scelta precisa presa e condivisa fin dall'estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
CAMBIA LO STILE DEL TUO VECCHIO PAVIMENTO CON SOLI 3 MM DI SPESSORE SENZA DEMOLIRE KIT CEMENTO 3D DA €25 AL M² #Nikkoloritalia #Cemento3D #pavimenti #bagni #microcemento - facebook.com Vai su Facebook