Sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza attiva e passiva nella circolazione stradale: questo l’obiettivo del workshop “Due ruote sicure“ ieri al teatro Volta. Organizzato dal Moto Club Pavia con il Comune, l’incontro avrebbe dovuto avere come guest star il pilota Michele Pirro, che invece non ha potuto presenziare perché chiamato per il Gp di Malesia alla guida della Ducati ufficiale in sostituzione dell’infortunato Marc Marquez. Pure in assenza di un professionista, l’appuntamento arrivato subito dopo diversi incidenti motociclistici che hanno avuto terribili conseguenze è stato dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote, a chi vive la moto come divertimento, sport o lavoro e a chi vuole scoprire come viaggiare in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Due ruote sicure“ al teatro Volta. Il workshop del Moto Club Pavia per responsabilizzare i centauri