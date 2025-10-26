Due rigori salvano Pioli e la Fiorentina Con il Bologna finisce 2-2 in rimonta
Firenze, 26 ottobre 2025 – Finisce in parità al Franchi tra Fiorentina e Bologna. Rossoblù padroni del campo per un'ora e un quarto, poi due rigori concessi per altrettanti falli di mano permettono alla viola di strappare un punto. Super gol di Castro. Pioli rilancia Gudmundsson dal 1' al fianco di Kean, Niccolini sceglie Fabbian al posto dell'infortunato Odgaard a supporto di Castro. Fase iniziale di studio, poi il Bologna prova ad affondare il colpo: al 17' Castro difende palla e serve in orizzontale Miranda, mancino da fuori su cui De Gea deve intervenire per alzare in corner. Al 25' passano i rossoblù: Orsolini cerca Heggem in area di rigore, spizzata di Marì su cui si avventa Castro che con il destro al volo la infila sotto l'incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
