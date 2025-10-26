Due ragazzi di 17 e 18 anni accoltellati vicino alla Triennale di Milano Uno è in pericolo di vita

AGI - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati fra parco Sempione e la Triennale. Erano da poco passate le 2. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari. È quanto riportano i media locali online. Il diciottenne italiano è stato trasferito all'ospedale Niguarda ed e' stato subito operato: il ragazzo sarebbe in pericolo di vita. L'altro, un egiziano di 17 anni, è stato ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Al lavoro gli investigatori per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e per accertare il movente dell'aggressione. 🔗 Leggi su Agi.it

