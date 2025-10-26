Arrestati in flagranza durante la consegna a domicilio di cocaina. Younes Azili, 33 anni, domiciliato a Seveso, e El Habib Rahoui, 32 anni, domiciliato a Vigevano, entrambi marocchini, sono stati notati dalla Squadra Mobile di Como verso le 16 di venerdì, mentre si aggiravano a Grandate e Lomazzo, a bordo di un’auto che faceva soste. Dopo aver accertato le cessioni di droga, i poliziotti hanno proceduto al controllo: la perquisizione ha consentito di trovare di alcune dosi di cocaina già confezionate e suddivise in involucri di cellophane, pronte alla vendita. Inoltre avevano circa 300 euro in contanti e 200 franchi svizzeri, ritenuti guadagno delle precedenti cessioni di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due pusher presi in flagrante