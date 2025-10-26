Due minorenni arrestati per spaccio | uno aggredisce i carabinieri l'altro sfonda il finestrino della gazzella

Fanpage.it | 26 ott 2025

Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri a Portico di Caserta: uno di loro, per sottrarsi all'arresto ha aggredito i militari, mentre l'altro, una volta nell'auto di servizio, ha sfondato a calci uno dei finestrini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

