Due minorenni arrestati per spaccio | uno aggredisce i carabinieri l'altro sfonda il finestrino della gazzella
Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri a Portico di Caserta: uno di loro, per sottrarsi all'arresto ha aggredito i militari, mentre l'altro, una volta nell'auto di servizio, ha sfondato a calci uno dei finestrini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Arrestati a #Sulmona un 18enne e due minorenni. Sono accusati di avere abusato di una 12enne e di averla filmata. Le violenze duravano da tempo. Il servizio di Elena Paba #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Filmavano gli abusi su una adolescente e condividevano i video sui social: arrestati un 18enne e due minorenni - X Vai su X
Due minorenni arrestati per spaccio: uno aggredisce i carabinieri, l’altro sfonda il finestrino della gazzella - Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri a Portico di Caserta: uno di loro, per sottrarsi all'arresto ha aggredito i militari, mentre l'altro, una ... Da fanpage.it
Droga in struttura di accoglienza per minori: arrestati due 17enni - I carabinieri hanno arrestato due 17enni di origine tunisina che erano ospiti di una comunità per minori a Portico di Caserta. Riporta rainews.it
Cocaina nel centro di accoglienza, arrestati due 17enni - Due diciassettenni di origine tunisina, ospiti di una comunità per minori di Portico di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione a ... Segnala ansa.it