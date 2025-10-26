Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Vitor Pereira sembrava scontrarsi con i tifosi del Wolverhampton Wanderers dopo la sconfitta per 3-2 della sua squadra contro il Burnley. I lupi erano riusciti a cancellare una doppietta di Zian Flemming nel primo tempo prima dell’intervallo con i gol di Jorgen Strand Larsen e Marshall Munetsi. Sembrava che fossero intenzionati a mantenere un punto, fino a quando il sostituto di Clarets Lyle Foster non ha sferrato un colpo devastante nel profondo del tempo di recupero. Potrebbe piacerti Vitor Pereira si scontra con i tifosi del Wolverhampton Wanderers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Due mesi fa hanno cantato il mio nome” Vitor Pereira si scontra con i tifosi del Wolverhampton Wanderers dopo la sconfitta del Burnley