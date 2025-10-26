Il derby con l’Ascoli arriva, forse, in un momento delicato per la Samb. L’immeritata sconfitta con il Ravenna al Riviera e lo scivolone con il Livorno che ha scatenato l’ira del presidente Massi, non consentono all’undici di Palladini ulteriori passi falsi né voli pindarici. Anzi il club rossoblù torna con i piedi per terra. Il quarto posto in classifica, prima degli ultimi 180 minuti, forse aveva esaltato piazza e società ma di certo la Samb non è quella vista all’opera al Picchi di Livorno. E’ una squadra che non può avere cali di concentrazione o affrontare l’avversario con il freno a mano tirato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due ko di fila, serve fare risultato. Palladini prova a mischiare le carte