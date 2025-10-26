Due giovani di 17 e 18 anni accoltellati in strada in centro a Milano Uno è grave

Un altro episodio di violenza la scorsa notte in centro a Milano, precisaemente in viale Camoens, nelle vicinanze della Triennale, il Palazzo dell'Arte milanese che ospita mostre ed eventi culturali, e del parco Sempione. Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in strada. Il diciottenne, ferito in modo grave a un orecchio e al bacino, è stato trasportato in codice rosso ed è stato operato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi: è in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L'altro ragazzo, invece, è stato ferito lievemente alla testa. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, i due amici sarebbero stati aggrediti da un gruppo di coetanei nordafricani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Due giovani di 17 e 18 anni accoltellati in strada in centro a Milano. Uno è grave

Scopri altri approfondimenti

Parteciperanno dai più piccoli ai giovani atleti dai 4 ai 20 anni! Comune di Tivoli - facebook.com Vai su Facebook

Due giovani di 17 e 18 anni accoltellati in strada in centro a Milano. Uno è grave - I due giovani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di nordafricani vicino al parco Sempio. Come scrive msn.com

Giovani di 17 e 18 anni accoltellati a Milano: uno è gravissimo. L'aggressione in centro - Un altro episodio di violenza tra giovani a Milano, dove nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati ... Secondo msn.com

Milano, due giovani di 17 e 18 anni accoltellati da un gruppo di coetanei vicino alla Triennale: uno è grave - Il 18enne è italiano, il 17enne egiziano: più preoccupanti le condizioni del primo che è stato accoltellato vicino all'orecchio. milano.corriere.it scrive