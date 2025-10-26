Due giovani accoltellati in centro a Milano

Lettera43.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in centro a Milano nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. I fatti si sono verificati dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale. Il diciottenne, italiano, è rimasto ferito al bacino e sotto l’orecchio. Portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è stato subito operato ed è ora ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. L’altro, egiziano, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Pare che i responsabili dell’aggressione siano alcuni giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

due giovani accoltellati in centro a milano

© Lettera43.it - Due giovani accoltellati in centro a Milano

Approfondisci con queste news

due giovani accoltellati centroDue giovani accoltellati in centro a Milano - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in centro a Milano nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. msn.com scrive

due giovani accoltellati centroDue ragazzi accoltellati in pieno centro a Milano: uno è gravissimo - Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Secondo msn.com

due giovani accoltellati centroAccoltellati in centro a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni, l’aggressione di notte: uno rischia la vita - I due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nordafricani. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Giovani Accoltellati Centro