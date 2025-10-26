Due giovani accoltellati in centro a Milano

Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in centro a Milano nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. I fatti si sono verificati dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale. Il diciottenne, italiano, è rimasto ferito al bacino e sotto l’orecchio. Portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è stato subito operato ed è ora ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. L’altro, egiziano, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Pare che i responsabili dell’aggressione siano alcuni giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Due giovani accoltellati in centro a Milano

