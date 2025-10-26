Due giovani accoltellati in centro a Milano uno gravissimo

Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari. Il diciottenne italiano ferito al bacino e sotto all'orecchio, portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stato subito operato ed ora è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L'altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Due giovani accoltellati in centro a Milano, uno gravissimo

