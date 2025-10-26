Due dipendenti trasferite a 400 km e uno licenziato | i lavoratori in presidio quotidiano
Circa 80 fra ingegneri e impiegati delle Sms Group di San Donato Milanese stanno organizzando un presidio quotidiano fuori dai cancelli della sede di via Milano 4. Lo fanno in segno di protesta contro alcune decisioni aziendali che non approvano: la scelta di chiudere il fondo sanitario, il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
