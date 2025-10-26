Sono due ladri esperti gli uomini arrestati sabato sera in relazione al furto dei gioielli del Museo del Louvre di Parigi, avvenuto domenica scorsa. Lo riferisce l’emittente francese “ Bfm ” secondo cui uno dei due sospettati è stato arrestato ieri intorno alle 22 dalla polizia di frontiera all’aeroporto Charles de Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un aereo per l’Algeria. L’altro complice stava per scappare nel Mali. Secondo quanto appreso dall’emittente si ritiene che i due sospettati facessero parte del commando di quattro persone che si sono introdotte nel museo da una finestra della galleria Apollon. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Due arresti per il colpo grosso al Louvre: i fermati vivono in una banlieu e stavano per fuggire in Africa