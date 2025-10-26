Due arresti per il colpo grosso al Louvre | i fermati vivono in una banlieu e stavano per fuggire in Africa
Sono due ladri esperti gli uomini arrestati sabato sera in relazione al furto dei gioielli del Museo del Louvre di Parigi, avvenuto domenica scorsa. Lo riferisce l’emittente francese “ Bfm ” secondo cui uno dei due sospettati è stato arrestato ieri intorno alle 22 dalla polizia di frontiera all’aeroporto Charles de Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un aereo per l’Algeria. L’altro complice stava per scappare nel Mali. Secondo quanto appreso dall’emittente si ritiene che i due sospettati facessero parte del commando di quattro persone che si sono introdotte nel museo da una finestra della galleria Apollon. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Truffe ad anziani, due arresti dopo un ultimo colpo ad Alba. Finti addetti acquedotto fermati dopo un inseguimento sull'A33. Stefano Pani - facebook.com Vai su Facebook
Colpo durissimo alla criminalità organizzata. 16 arresti in una maxi operazione in Puglia - https://ilmetropolitano.it/2025/10/21/colpo-durissimo-alla-criminalita-organizzata-16-arresti-in-una-maxi-operazione-in-puglia/… #ilmetropolitano #puglia #carabinieri - X Vai su X
Francia, dopo il Louvre un altro colpo al museo: rubato il "tesoro di Diderot", 2000 monete dal valore di 90mila euro - Qualche ora dopo il colpo grosso ai gioielli della Corona al Louvre domenica mattina, un tesoro di monete antiche d'oro e ... ilgazzettino.it scrive
Due arresti a Bolzano, sospettati anche del colpo in canonica - Nella notte, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Bolzano ha intercettato in via Alto Adige due uomini corrispondenti alla descrizione degli autori di un tentato furto con effrazione ... Da ansa.it
Turista rapinata di un orologio da 300mila euro a Milano, due arresti - Due minorenni stranieri, irregolari e con precedenti, sono stati arrestati a Milano subito dopo aver strappato a una turista Usa un orologio da 300mila euro, un Richard Mille RM0407, subito ... Riporta rainews.it