Due anziani morti in casa in Valle d’Aosta intossicazione da monossido

(Adnkronos) – Due anziani, di 84 e 81 anni, sono stati trovati morti in casa a La Thuile in Valle d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione i due anziani sarebbero deceduti per un'intossicazione, dovuta alla fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com