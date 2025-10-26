Droni russi su Kiev | almeno 26 i feriti

4.38 Almeno 26 persone, tra cui 6 bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo con droni che ha colpito nella notte diversi edifici residenziali di Kyiv. Secondo la Kyiv Independent, le esplosioni e gli incendi hanno interessato i quartieri Desnianskyi e Obolon della capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni gravi a un palazzo nel distretto della Desna, colpito tra il secondo e il terzo piano, mentre un altro edificio è stato centrato a Obolon. Le autorità stanno ancora verificando la presenza di possibili dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it