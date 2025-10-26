Droni russi su Kiev | almeno 26 i feriti
4.38 Almeno 26 persone, tra cui 6 bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo con droni che ha colpito nella notte diversi edifici residenziali di Kyiv. Secondo la Kyiv Independent, le esplosioni e gli incendi hanno interessato i quartieri Desnianskyi e Obolon della capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni gravi a un palazzo nel distretto della Desna, colpito tra il secondo e il terzo piano, mentre un altro edificio è stato centrato a Obolon. Le autorità stanno ancora verificando la presenza di possibili dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ucraina: 4 feriti per droni russi su Kiev, mentre in un attacco ucraino 1 morto e 2 feriti a Belgorod. Nessuna novità intanto sul fronte diplomatico. Su Radio Onda d'Urto la corrispondenza con Fabrizio Minini, cooperante internazionale, dall'Ucraina.
Ucraina, Kiev: droni russi su asilo a Kharkiv, bimbi feriti
Attacco russo contro Kiev. Trump: «Vorrei che la Cina ci aiutasse con la Russia» - M dalle regioni russe di Rostov e Kursk, accompagnati da 62 droni d'attacco e droni esca di tipo Shahed.
Ucraina, missili e droni russi su Kiev: almeno un morto - Almeno una persona è morta a Kiev in seguito all'attacco russo avvenuto la scorsa notte, mentre il numero dei feriti è salito a dieci.
Media, nuovo attacco russo su Kiev, almeno 26 feriti - Un nuovo attacco russo con droni viene segnalato dai media ucraini che parlano di almeno 26 feriti, di cui 6 bambini.