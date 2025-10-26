Droni russi su Kiev | 3 morti 29 feriti

7.55 Tre persone sono morte e altre 29 sono rimaste ferite - tra cui 6 bambini nell'attacco russo sul distretto della Desna, a Kiev. Lo rende noto il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, su Telegram. I detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo. Diversi appartamenti hanno preso fuoco. L'incendio si è poi propagato ai piani superiori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

